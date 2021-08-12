В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась / скриншоты из видео

На базе отдыха в Карпатах ‒ пока двое детей плавали в бассейне ‒ посреди солнечного дня к ним воду прыгнула корова. Соответствующее видео опубликовала в Facebook жительница Днепра Александра Стасюк.

На кадрах запечатлена база отдыха, на территории которой расположен большой бассейн. В дневное время в нем купались двое мальчиков, а возле гидротехнического сооружения стояла корова (как она туда забрела ‒ неизвестно).

В течение нескольких секунд животное подошло ближе к бассейну. После корова запрыгнула в него и поплыла, а мальчики оперативно вылезли на поверхность.

После, как рассказала Стасюк, корова сумела, цокая копытами, поднялась по ступенькам и пошла по своим делам дальше.

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Напомним, ранее В Житомирской области патрульные сумели задержать пьяного водителя, который застрял не дороге из-за большого стада коров.

Полицейские гнались за нарушителем от Новоград-Волынского ‒ после того, когда получили сообщение о его нетрезвом состоянии. Мужчина не хотел сдаваться копам и устроил опасную погоню, провоцируя аварийные ситуации.

Но во время погони на дорогу близ одного из сел вышли коровы, из-за чего водителю пришлось остановиться. Тогда его и задержали полицейские.