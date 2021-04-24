В Киеве из-за ошибки гинеколога женщине удалили матку

Из-за ошибки врача женщине удалили орган / Pixabay

В Киеве акушер-гинеколог частной клиники допустил ошибку во время операции. В результате пациентке пришлось удалить матку.

Инцидент произошел еще в августе 2019 года, сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook. Во время досудебного расследования выяснилось, что женщина попала в частную клинику на 41-й неделе беременности.

Медик во время кесарева сечения допустил ошибку, из-за чего пациентка получила повреждение. Оно привело к осложнениям после операции, в итоге женщине пришлось удалить матку.

Врачу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Если вину подозреваемого врача докажут в суде, ему грозит лишение свободы на 2 года или исправительные работы на тот же срок, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в Луцке врач-гинеколог, который работал в городском родильном доме, занимался сутенерством и подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенская. Также мужчина осуществлял незаконные торговые операции и продавал амфетамин.

В американскомштате Индиана бывшего врача-репродуктолога обвинили в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь пациенткам забеременеть. В результате его действий забеременели 50 пациенток.