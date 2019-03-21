Отец-молодец: Гинеколог тайно оплодотворил своей спермой полсотни пациенток

21 марта 2019, 03:57

За такие художества уже очень пожилой медик получил судебный приговор.

Дональl Клайн /  Twitter/revolttv

В США гинеколог-репродуктолог Дональд Клайн из Индианаполиса (штат Индиана) получил год условно за то, что с 1970-х тайно оплодотворял десятки пациентом своей спермой вместо донорской.

Во время расследования выяснилось, что от действий врача пострадали не менее полусотни женщин. Однако 78-летний Клайн получил всего год условно, поскольку законы штата Индиана прямо не запрещают врачам становиться донором спермы для пациенток.

Мягкостью приговора многие пациентки остались недовольны. Сейчас достоверно известно, что от генетического материала Клайна родились 48 мальчиков и девочек.

Часть тех самых детей / Twitter/revolttv

Напомним, ранее семиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать уроки.

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