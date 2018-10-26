Семиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать уроки

Беременная школьница / pikabu

В Москве у 12-летней школьницы определили шестой месяц беременности.

Такое сообщение опубликовал портал "Московский Комсомолец". Причем "интересное положение" выяснилось лишь тогда, когда заподозрили у девочки заболевания органов пищеварения и направили на обследование. Прямо в медучреждении у нее начались ложные схватки.

Мать школьницы, отойдя от шока, обвинила в том, что девочку "обрюхатил" ее друг – 15-летний воспитанник детдома, который часто приходил в гости и помогал делать уроки.

Женщина попросила медиков немедленно сделать аборт дочери, но те отказали, поскольку срок беременности полностью исключает такой вариант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врач-гинеколог тайно оплодотворил 50 своих пациенток.