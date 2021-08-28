В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

Мужчина приземлился на крышу дома / УНН

В Киеве мужчина неожиданно выпал из окна восьмого этажа и чудом остался в живых. Более того, сразу после падения он бросался камнями в патрульных и медиков, которые приехали ему помочь.

Как сообщает УНН, случай произошел на столичных Осокорках.

По предварительной информации, он был под действием наркотиков. Именно поэтому и решил выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Спасло его то, что он приземлился на крышу ресторана. Однако все-таки получил некоторые травмы.

Но несмотря на это, остался в довольно энергичной форме. В частности, после приземления, забросал камнями патрульных и медиков.

Неадеквата задержали и госпитализировали в больницу. Жители дома утверждают, что компания отдыхала в гостях. Также, по их словам, пострадал один из друзей владельца дома.

Детальные обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

Напомним, ранее в Харькове практически голый мужчина, страдающий психическими расстройствами, взобрался на крышу дома и устроил там драку с правоохранителями. В результате драки с крыши полетел один из полицейских.