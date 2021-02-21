В Киеве мужчине размололо ногу бетономешалкой

Расследованием трагического инцидента, который произошел в киевской местности-районе Солдатская слободка, сейчас занимаются столичные полицейские.
В Киеве на проспекте имени Вячеслава Черновола (район Солдатская слободка) произошел трагический несчастный случай – мужчине оторвало ногу промышленным миксером-бетономешалкой на строительной площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.
По их данным, инцидент произошел утром 21 февраля. Пострадавшего экстренно госпитализировала бригада скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники столичной полиции.
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Напомним, ранее сообщалось:
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Автор: Дмитрий Видоменко