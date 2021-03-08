В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин

Марш женщин начался в центре Киева / Strana.ua

В понедельник, 8 марта, в центре Киева проходит акция за справедливое и равное отношение к женщинам - Марш женщин.

При этом рядом на Михайловской площади собрались участники акции Операция по спасению феминсток, организатором которой стала общественная организация Традиция и порядок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Человечество функционирует в условиях пандемии уже один год. Почему мы до сих пор не говорим о ее влиянии на женщин? Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять труд по уходу, объем которого только увеличился, и сочетать его с работой? Сегодня мы открыто заявляем: у пандемии женское лицо", - заявили организаторы женского марша.

Отметим, что в начале митинга лидер ОУН Коханивский пытался прорваться через кордон правоохранителей, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Кроме того, группа националистов стала бросать в участников Женского марша спасательными кругами. Перепалка националиста с участницей марша завершилась брошенным ей в лицо цветком, который она перед этим выбросила.

Напомним, ранее руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в Украине выходной день на праздник 8 Марта выглядит "нелогичным".

Кроме того, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 Марта ‒ не настолько принципиальная тема. Гораздо важнее то, какими смыслами его наполнять.