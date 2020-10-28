УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы

28 октября 2020, 20:46

Водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

ДТП
В Киеве возле метро Выдубичи произошло смертельное ДТП / Фото Информатор

Смертельное ДТП произошло в среду вечером, 28 октября, в Киеве. Возле станции метро "Выдубичи" автобус врезался в МАФ, возле которого были люди. Есть погибшие и пострадавшие.

"Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина. Вытащили, словно живая. Также сообщается о еще одном пострадавшем мужчине. Информация о его состоянии устанавливается", - сообщает "Киев Оперативный".

В то же время dtp.kiev.ua сообщает, что в результате аварии есть и погибшие.

"Водитель автобуса на полном ходу снес остановку, на которой в этот момент были люди. Предварительно, есть пострадавшие и жертвы. На месте скорая помощь и полиция. Причины аварии неизвестны", - говорится в сообщении.

Чуть позже в полиции уточнили, что ДТП произошло около 18:44 возле станции метро "Выдубичи".

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

"В результате травмировались два человека, и один человек погиб на месте происшествия. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию", - говорится в сообщении на сайте полиции Киева.

ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки №465 - она сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.
  • 19 октября трагедия произошла в Ровенской области – в ДТП по пути в роддом погибла беременная женщина. Смертельная авария произошла на дороге Киев – Чоп возле села Корнин.

новости Киева Смертельное ДТП
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:46
В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы
20:37
Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление Видео
20:32
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:18
Запад отгораживается от России глубоким рвом мнение
20:07
Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице Видео
Реклама
19:43
Старый итальянец зверски убил жену-украинку Видео
19:41
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
19:29
Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку Видео
19:27
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:10
Последний партизан - в Кривом Роге мужчина пустил под откос поезд Видео
19:04
Глава Чечни Кадыров собрался в отставку после критики Кремля Видео
18:45
Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих Видео
18:30
Названы бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре — одна из них для PS5 Видео
18:26
Арестович получил должность в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Видео
18:24
КСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год Видео
18:20
Австралийская модель соблазнительно показала шикарное тело в пикантном наряде Видео
17:56
Политолог рассказал, кому в Офисе президента грозит отставка Видео
17:55
Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с Танцев со звездами Видео
17:49
Как пить ром: самые вкусные комбинации Видео
17:45
Доплаты в Украине для пенсионеров - какие документы нужно подать Видео
Реклама
17:35
"Мешок картохи автору этого шедевра": белорусские протесты превратили в 8-битную игру Видео
17:31
Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля - эколог
17:29
Упражнения против высокого давления: эксперты рассказали о тренировках дома Видео
17:28
Microsoft готовится к скорой "смерти" Adobe Flash
17:15
"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26 Видео
17:11
В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
16:38
Sony запускает глобальную рекламную кампанию PlayStation 5 Видео
16:27
Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными
16:14
Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет Видео
16:05
Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям
15:51
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами Видео
15:44
Медик назвал завтрак-"провокатор" диабета Видео
15:40
Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика
15:35
Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда: куда отправят деньги Видео
15:19
СМИ узнали подробности смерти мэра Борисполя Видео
15:13
В Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ Видео
15:02
В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений Видео
15:01
Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
14:47
Илон Маск назвал свои любимые видеоигры, в которые стоит поиграть на Хэллоуин
Реклама
14:45
Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху Видео
14:35
Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи Видео
14:32
Мощный взрыв и пожар под Харьковом: стали известны подробности трагедии Фото Видео
14:23
Apple разрабатывает свою альтернативу поисковику Google — СМИ
14:10
У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19 Видео
14:05
"Крутая фотка. Красивые ножки": Шоптенко порадовала фанатов прелестями в мини-шортах Видео
13:58
Считает Украину угрозой: Лукашенко придумал, как наказать украинцев Видео
13:54
На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей
13:47
В Минздраве рассказали, когда вакцина против гриппа появится в аптеках
13:35
Еда, которая провоцирует тревогу: топ-5 главных "раздражителей" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять