В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина / Киев оперативный

В Киеве в фитнес-центре мужчине стало плохо возле беговой дорожки. Первую медицинскую помощь ему бросился оказывать другой посетитель спортзала.

Как сообщает "ТСН. Ранок" со ссылкой на слова очевидцев, когда пациенту стало плохо, врач фитнес-центра это время просто стоял рядом.

Скорая приехала через 20 минут. Но спасти мужчину медики не смогли.

По информации паблика "Киев Сейчас", речь идет о спортклубе SportLife в ТРЦ Retroville.

Мужчина просто занимался в спортзале, но в какой-то момент ему стало плохо, он упал. Первую помощь начал оказывать другой посетитель спортклуба.

"Коллеги пишут, что медик самого заведения просто стоял рядом", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, "скорая" приехала спустя 20 минут. Спасти мужчину не удалось.

"Почти час оказывали скорую помощь (искусственное дыхание и т.д.) посетителю клуба SportLife RetroVille, но увы…", - сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Также сообщается, что у скорой помощи якобы не вся аппаратура работала.

Новость дополняется