В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

Мужчина побил стекла в машине "скорой" помощи / Соцсети

В субботу, 14 августа, в Киеве на улице Зодчих произошел вопиющий случай. Мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков и гонялся за врачами.

Как сообщает "Київ оперативний", "скорую" вызвала мать мужчины. Она утверждала, что у него приступ, а "изо рта идет пена".

Врач и двое фельдшеров, которые прибыли на вызов едва не пострадали от неадекватных действий якобы больного. Мужчина сразу встретил их с оружием. Благодаря мгновенной реакции на инцидент одного из фельдшеров, который оттолкнул больного, оба медика убежали вниз по лестнице. Однако мужчина бросился за ними в погоню. Кроме этого, на улице схватил камень и начал кидать его в машину "скорой" помощи, побив в ней стекла.

Медики вызвали на место происшествия копов. Отмечается, что те прибыли оперативно - спустя 20 минут. Но злоумышленник успел убежать. Хотя позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало, и там был задержан.

Выяснилось, что неадекват страдает алкоголизмом.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, подобная трагедия произошла в Херсонской области. Там на рабочем месте погиб полицейский. Прибыв на вызов, местный коп и медик "скорой" помощи получили ножевые ранения от рук 44-летнего мужчины, у которого резко обострилась психическая болезнь.