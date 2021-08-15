На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

Полиция пыталась успокоить неадеквата / Нацполиция

На Херсонщине жуткая трагедия. Псих убил копа и ранил медика. Мужчина начал вести себя неадекватно, поэтому его мать позвала на помощь полицию. Инцидент случился в воскресенье, 15 августа. По данным отдела коммуникации полиции Херсонской области, это случилось с. Веселое Новокаховской городской громады. В частности, прибыв на вызов, местный коп и медик "скорой" помощи получили ножевые ранения.

Отмечается, что у 44-летнего мужчины, который состоит на учете, произошло резкое обострение психической болезни.

"Мать сообщила, что успела запереть сына в летней кухне. По указанному адресу выехали экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и "скорая помощь". Однако, когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, выломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции", - отметил начальник областного главка полиции Александр Прокудин.Полицейский от полученного ранения по дороге в больницу умер.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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