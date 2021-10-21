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В Кировоградской области меньше всего болеют COVID-19: в чем причина

21 октября 2021, 12:21
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Кировоградщина до сих пор находится в "желтой" зоне карантина.

За минувшие сутки в области не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса / скриншот с видео

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты и многие области уже стали "красными". Интересно, что в Кировоградской области всплеска заболеваемости не наблюдается - в больницах заполнено всего 30% коек.

За минувшие сутки в области не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, у больниц — отсутствие очередей "скорых", пишет "ТСН".

Как рассказал главный врач Центральной городской больницы Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в больнице — около 70 "ковидных" больных, что составляет около 30% от заполняемости коек.

Общественный транспорт полупустой

Распространение болезни тормозят прежде всего жесткие ограничения в городском транспорте — уверены в горсовете Кропивницкого. Коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках — очереди. Люди недовольны, но уже привыкли и смирились.

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Треть жителей Кропивницкого уже привиты

Несмотря на то, что город в "желтой" зоне и особых ограничений невакцинированные пока не чувствуют — количество желающих привиться выросло втрое. Сейчас треть горожан уже привиты. Из них значительная часть — пожилые люди.

Читайте такжеВ Минздраве разрешил выписывать кислородозависимых пациентов из больниц: концентраторы дадут с собойПенсионеров вакцинируют прямо возле их домов. Для этого были организованы выездные пункты вакцинации в коммунальном транспорте. Это также спасает больницы от наплыва пациентов — предполагают в городском управлении здравоохранения.

В "красной" зоне уже 6 областей - Киев на подходе

По состоянию на 21 октября, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская и Сумская (с 23 октября) области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

Решение о переводе Киева с оранжевой в красную зону карантина будет принято уже в пятницу, 22 октября. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в столице требует усиление карантинных мероприятий, сообщил Виталий Кличко.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус зоны карантина
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