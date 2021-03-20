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В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове

20 марта 2021, 13:52

Оккупанты Крыма заявили, что во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице.

горы Крыма
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове / УНИАН

Запрет иностранцам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками в оккупированном Россией Крыму — вынужденная мера, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов в комментарии РИА Новости.

По его словам, Крым — это приграничная территория, поэтому российские власти имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию в соответствии c национальным законодательством.

"Теперь иностранные граждане и компании, в том числе из Украины, не могут владеть землей на обозначенных указом территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте", — добавил Молохов.

В частности, по его словам, иностранцы не смогут их наследовать или получать при разделе супружеской собственности.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
  • Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
  • Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
  • Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
  • По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

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