В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове / УНИАН

Запрет иностранцам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками в оккупированном Россией Крыму — вынужденная мера, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов в комментарии РИА Новости.

По его словам, Крым — это приграничная территория, поэтому российские власти имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию в соответствии c национальным законодательством.

"Теперь иностранные граждане и компании, в том числе из Украины, не могут владеть землей на обозначенных указом территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте", — добавил Молохов.

В частности, по его словам, иностранцы не смогут их наследовать или получать при разделе супружеской собственности.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее: