В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове

Оккупанты Крыма заявили, что во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице.
Запрет иностранцам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками в оккупированном Россией Крыму — вынужденная мера, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
"Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов в комментарии РИА Новости.
По его словам, Крым — это приграничная территория, поэтому российские власти имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию в соответствии c национальным законодательством.
"Теперь иностранные граждане и компании, в том числе из Украины, не могут владеть землей на обозначенных указом территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте", — добавил Молохов.
В частности, по его словам, иностранцы не смогут их наследовать или получать при разделе супружеской собственности.
Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
- Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
- Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
- Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
- По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.