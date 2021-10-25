В популярной сладости украинцев обнаружили "яд"

Зефир оказался опасным / goodfon.ru

Одно из самых популярных и любимых сладостей украинцев оказался опасным. Как выяснили журналисты, многие производители не указывают реальный состав зефира на этикетке.

Как сообщает ТСН, большинство производителей не указывают на зефире процент яблочного пюре, который является основой этого продукта.

В составе зефира, у одного бренда, нашли опасную добавку - бензоат натрия. Это недопустимо, ведь это сильный токсин и он убивает микрофлору кишечника, почти как яд для организма.

А в глазурованный зефир производители не стесняются добавлять заменитель сахара и шоколада, а так быть не должно, ведь эти составляющие намного дешевле привычных.

И самой главной проблемой в зефире оказалась огромная часть сахара, вместо фруктового пюре и лимонная кислота.

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Как выяснилось, в отечественном зефире почти нет полезных продуктов, один сахар и вредные добавки.

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Как ранее сообщали, в Украине обнаружили несколько тонн фальшивого сливочного масла с начала года. В Госпродпотребслужбе отметили, что этот продукт является одним из чаще всего подделываемых.

Так, с начала года было 198 нарушений, прекращено обращение 556 кг фальсифицированного масла, а также 2,4 тонны продукта.