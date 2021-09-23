В Украине обнаружили тонны фальшивого масла: как отличить подделку

В Украине подделывают сливочное масло / pixabay

В Украине обнаружили несколько тонн фальшивого сливочного масла с начала года.

Как рассказали в Госпродпотребслужбе, этот продукт является одним из чаще всего подделываемых.

Так, с начала года было 198 нарушений, прекращено обращение 556 кг фальсифицированного масла, а также 2,4 тонны продукта.

"Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата", - говорит глава ведомства Владислава Магалецкая.

Всего ведомством было отобрано на проверку 871 образец молочной продукции для проверки. В 45 случаях в масле выявили жиры немолочного происхождения. Из-за таких нарушений приняли решение о временном прекращении производства 43 операторов рынка.

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Как отличить натуральное сливочное масло от фальшивки

Цвет масла должен быть без желтизны, нежный, молочный. Слишком желтый цвет говорит, что в продукте есть ненужные примеси.

В морозилке сливочное масло должно хорошо замерзнуть - растительные жиры не дадут ему это сделать. Когда вы начнете его резать, настоящее масло пластами не порежется - оно будет крошиться.

При открытии пачки, которая лежала в холодильнике (не в морозилке), на масле не должно быть воды. А если пачка долго стояла открытой (1-2 суток), на натуральном масле образуется легкий желтый налет.

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Если опустить масло в стакан с очень горячей водой (не кипятком), оно должно раствориться, не оставив осадка, "хлопьев" и кусков.

Как ранее сообщали, в скором времени цены на подсолнечное масло вырастут. Подорожание продукта ожидается еще на треть от существующей цены. Эксперты считают, что уже осенью литр масла будет стоить более 100 гривен.