В Медкомиссии Киева оценили шансы столицы попасть в "красную зону"

Киев имеет шансы попасть в "красную зону" / УНИАН

Киев имеет высокие шансы попасть в "красную зону" карантина.

Об этом сегодня заявил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, пишет пресс-служба организации.

Чиновник считает, что зонирование районов Киева на "красные" и "оранжевые" зоны невозможно и нецелесообразно, поскольку столица - это "один единый организм, и нельзя на одной стороне улицы установить "красную" зону, а на другой - "оранжевую".

Вместе с тем он не исключил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, Киев может перейти в "красную" зону.

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"Переход всего города в "красную" зону возможен. Ведь вы видите, какой рост заболеваемости. На прошлой неделе в Киеве было более 400 новых случаев выявления коронавируса. Если такие темпы будут сохраняться в течение нескольких дней, то Киев имеет все шансы попасть в "красную" зону. Конечно, хочется, чтобы этого не было, поскольку в "красной" зоне придется закрывать и метро, и весь транспорт, и все учебные заведения, и общественное питание", - подчеркнул он.