В Минобразовании рассказали, почему не уволят "подругу Прилепина" из киевского вуза

Скеандал из-за украинофобских и русофильских высказываний профессора-культуролога Евгении Бильченко продолжает развиваться.
Скандального преподавателя киевского университета имени Драгоманова Евгению Бильченко не могут решением Минобразования уволить из вуза. Об этом в ведомстве рассказали в комментарии Радио Свобода.
В МОН говорят, что они не имеют полномочий принимать решения по поводу трудоустройства либо увольнения преподавателей высших учебных заведений.
В ведомстве отмечают, что действуют в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН. Решение об увольнении преподавателя может принимать только руководитель вуза.
"В соответствии с частью третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании" назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования" ‒ разъяснили в МОН.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова разразился скандал из-за украинофобских и русофильских высказываний профессора-культуролога Евгении Бильченко.
- По ее словам, в стране царит неонацистский режим, а война на Донбассе - гражданская. Также она называла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".