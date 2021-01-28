В Минобразовании рассказали, почему не уволят "подругу Прилепина" из киевского вуза

Евгения Бильченко / Вести

Скандального преподавателя киевского университета имени Драгоманова Евгению Бильченко не могут решением Минобразования уволить из вуза. Об этом в ведомстве рассказали в комментарии Радио Свобода.

В МОН говорят, что они не имеют полномочий принимать решения по поводу трудоустройства либо увольнения преподавателей высших учебных заведений.

В ведомстве отмечают, что действуют в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН. Решение об увольнении преподавателя может принимать только руководитель вуза.

"В соответствии с частью третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании" назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования" ‒ разъяснили в МОН.

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