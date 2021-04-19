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Образовательный омбудсмен поведал, будут ли продлять карантин в школах

19 апреля 2021, 13:06
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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в деталях прокомментировал проблемы с возможным продлением либо же не продлением карантина в школах.

Школа
Продлят ли карантин в школах / УНИАН

Учебный год в образовательных учреждениях в условиях карантина из-за эпидемии COVID-19 в Украине может быть продлен, если возникнет такая необходимость. Об этом в эфире Завтрака с 1+1 заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что учебный год в школах, согласно законодательству Украины, длится до 30 июня, а обучение должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право", ‒ сказал Горбачев.

На просьбу детальнее рассказать, есть ли какая-либо информация о продлении учебного года, он ответил дипломатично.

"Это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано. Поэтому нужно спрашивать местную власть", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В начале марта нынешнего года в ряде областей Украины (тех, которые в "красной" зоне) школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста числа зараженных коронавирусом.
  • Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
  • В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
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