В МВФ озвучили печальный прогноз по количеству населения в Украине

В МВФ озвучили печальную статистику о количестве населения / "24 Канал"

В Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировал численность населения Украины до 2026 года - там предположили, что население сократится почти на миллион человек, говорится в апрельском обзоре МВФ Перспективы мировой экономики.

Отмечается, что население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек, тогда как по официальным данным Госстата население составляет 41,588 млн человек.

Согласно прогнозам МВФ, в течение ближайших шести лет население Украины будет сокращаться и составит:

на конец 2021 года - 41,317 млн человек,

на конец 2022 года - 41,152 млн человек,

на конец 2023 года - 40,987 млн человек,

на конец 2024 года - 40,823 млн человек,

на конец 2025 года - 40,660 млн человек,

на конец 2026 года - 40,497 млн человек.

Перепись населения в Украине - о чем ранее писал Главред: