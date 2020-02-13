Социолог прошелся по переписи населения и рассказал, как сэкономить

Социолог прокомментировал проведение переписи населения

В Кабмине сообщили, что пересчитали все население Украины с учетом территорий ОРДЛО и аннексированного Крыма. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дублета, общее количество населения в Украине составляет около 44 миллионов человек. Гендиректор Киевского института социологии Владимир Паниотто прокомментировал проведенную перепись и указал на ее главные проблемы и недочеты, о которых в правительстве решили промолчать.

"О точности такой переписи сложно говорить. Во-первых, это не перепись, а оценка численности. Перепись предусматривает целый ряд разных показателей, взаимосвязанных между собой. Международные и украинские организации делают такого рода оценки. Например, специалисты Киевской школы экономики недавно напечатали работу, где снимали Киев, Донецк и Луганск ночью. Фото в 2015 и 2016 году показали, что освещение ночью в Киеве такое же, как и было, а в Донецке и Луганске уменьшилось, причем в Луганске продолжает уменьшаться, а в Донецке стабилизировалось. Другие исследования показали, что экономическая деятельность и ее эффективность связаны с освещением ночью. Потому есть какие-то факторы, которые можно исследовать, хотя точность таких исследований неизвестна. Возможно, они смогут сопоставить с другими методами, например, оценивая численность на Донбассе, используя социальные сети", - заявил Паниото.

Социолог высказал свое мнение о том, как Украине сэкономить деньги, которые нужны на проведение переписи - по информации министра Дубилета это огромная сумма в 3,5 млрд грн.

"Относительно исследований в Украине, мне кажется, что можно сэкономить те средства, о которых говорил Дубилет - 3,5 млрд грн. Можно закупить например не 100 тыс, а 25 тыс планшетов. Продолжить время переписи. В некоторых странах, например во Франции, проводится перепись на протяжении года", - добавил эксперт.

Ранее Главред писал, что Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, заявил о том, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек. Также министр завил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

Также напомним, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что обнародованные ранее в Украине результаты электронной переписи населения могут быть недостоверными. Она отметила, что информация о количестве населения является важной для государства, поэтому в ее правдивости не должно возникать сомнений.

"Есть традиционный метод проведения переписи населения, который используется всеми демократическими странами. Оценка количества населения, проводившаяся в Украине в прошлом году, в том числе с использованием данных мобильных операторов и различных реестров, по моему мнению, не дает точных данных. И мы уже обращали внимание как премьер-министра, так и Кабинета министров на то, что эти данные, с большой долей вероятности, могут быть недостоверными", - отметила постпред.