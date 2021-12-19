В Одессе испекли рекордный штоллен

Десерт попал в книгу рекордов.
В Одессе испекли гигантский рождественский кекс, который состоит из 70 частей и весит 92 килограмма.
Как пишет "Суспільне", десерт презентовали на ярмарке в Кафедральном соборе Святого Павла.
Этот штолен стал уникальным по своим размерам и попал книгу рекордов Украины.
Идея десерта пренадлежил немецкой молодеже из Одессы. Надней работали 2,5 месяца. Для этого понадобилось:
- 50 килограмм муки;
- 20 килограмм орехов;
- 30 килограмм сухофруктов;
- 6 литров рома;
- 15 килограмм сливочного масла;
- 15 килограмм сыра.
На вырученные деньги планируется установить мемориал Гансу Герману – первому озеленителю Одессы, который высадил деревья на Приморском бульваре.
Напомним, год Тигра нужно встречать с изысканными блюдами, которые любит покровитель 2022 года.
Что должно быть на столе в год Тигра
- Отварная картошка
- Овощи на гриле
- Салаты с мясом
- Закуски с колбасой
- Десерты в красных или оранжевых тонах
Читайте также:
- Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт
- Панна котта с клубникой: рецепт самого популярного итальянского десерта
- Польза и вред дыни: с чем категорически нельзя сочетать ароматный десерт
- Справится даже ребенок: невероятно вкусный десерт Кит Кат из трех ингредиентов
- Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку
- Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте
Автор: Ульяна Виноградова