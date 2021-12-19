В Одессе испекли рекордный штоллен

Одесский штоллен / Суспильное

В Одессе испекли гигантский рождественский кекс, который состоит из 70 частей и весит 92 килограмма.

Как пишет "Суспільне", десерт презентовали на ярмарке в Кафедральном соборе Святого Павла.

Этот штолен стал уникальным по своим размерам и попал книгу рекордов Украины.

Идея десерта пренадлежил немецкой молодеже из Одессы. Надней работали 2,5 месяца. Для этого понадобилось:

50 килограмм муки;

20 килограмм орехов;

30 килограмм сухофруктов;

6 литров рома;

15 килограмм сливочного масла;

15 килограмм сыра.

На вырученные деньги планируется установить мемориал Гансу Герману – первому озеленителю Одессы, который высадил деревья на Приморском бульваре.

Напомним, год Тигра нужно встречать с изысканными блюдами, которые любит покровитель 2022 года.

Что должно быть на столе в год Тигра

Отварная картошка

Овощи на гриле

Салаты с мясом

Закуски с колбасой

Десерты в красных или оранжевых тонах

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