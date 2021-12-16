Дикое "развлечение" на кладбище: в Одессе подростки помочились на могилы

Неадекваты также записывали оскорбительные слова в адрес покойных.
В Одессе подростки надругались над могилами на одном из кладбищ. Свои действия они фиксировали на мобильное устройство.
В ходе неадекватных развлечений молодые люди на территории кладбища осквернили могилы, сообщает Telegram-канал Xydessa.
Отметим, что подростки также снимали видео. При этом они с друзьями пришли на кладбище, нецензурно выражались и курили сигареты.
Кроме того, неадекватные молодые люди также помочились на могилы умерших.
Они также записывали оскорбительные слова в адрес покойных.
"Тишаевы, простите, что посс*ли на вас", - написали они на фото.
Напомним, в Полтавской области двое малолетних школьников устроили акт вандализма на кладбище в Красном Луче. Мальчики, которым всего лишь по 7 лет, разнесли несколько десятков могил.
Копы оперативно установили вандалов. На их удивление ими оказались двое местных мальчиков.
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