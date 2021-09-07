Малолетние полтавчане вдребезги разгромили местное кладбище: мальчикам по 7 лет

Это - дело рук семилетних мальчишек / НПУ

Дикий случай в Полтавской области. Там двое малолетних школьников устроили акт вандализма на кладбище в Красном Луче. Мальчики, которым всего лишь по 7 лет, разнесли несколько десятков могил.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области, жуткое зрелище на кладбище увидела местная жительница. Она и обратилась в полицию.

Копы оперативно установили вандалов. На их удивление ими оказались двое местных мальчиков.

"Составлено 2 административных протокола в отношении родителей правонарушителей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - рассказали в полиции.

Напомним, 62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района. Однако не для посева или застройки, а для бизнеса. Причем, нестандартного. Он устроил там частное кладбище.

Также ранее в Киеве мужчина убил бездомного на кладбище. Злоумышленник ударил человека тем, что было под руками - крестом. Вследствие тот скончался.