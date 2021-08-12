В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

Награждать будут территориальные общины, в которых прививки от COVID-19 сделают больше всего жителей.
В Одесской области решили стимулировать украинцев деньгами за вакцинацию от коронавируса. Награждать будут территориальные общины, в которых прививки от COVID-19 сделают больше всего жителей.
О такой инициативе рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает ТСН.
Старт соревнований уже состоялся. Призовых мест — три, а награды - довольно щедрые.
Община, которая вакцинирует больше всего жителей, получит 20 миллионов гривен. За второе место обещают 10 миллионов, за третье — 5. Борьба будет продолжаться до 15 сентября.
Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna - что известно:
- 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой препарата Moderna.
- Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Она заболела COVID-19 в острой форме. Сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.
- Состояние женщины ухудшилось 7 августа: появилось рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость. С 8 августа у женщины наблюдалась вялость.
- 9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали карету скорой помощи. Больную доставили в отделение в крайне тяжелом состоянии. Медики начали интенсивную терапию.
- В этот же день киевлянка сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше женщина коронавирусом не болела. Ее госпитализировали в инфекционное отделение, а 10 августа утром она умерла.
- Скорее всего она заболела еще до вакцинации. Однако, с расследованием могут возникнуть сложности, так как американский препарат не зарегистрирован в Украине.
Автор: Анна Багрий