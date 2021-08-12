В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

На Одесчине обещают щедрые награды за вакцинацию / УНИАН

В Одесской области решили стимулировать украинцев деньгами за вакцинацию от коронавируса. Награждать будут территориальные общины, в которых прививки от COVID-19 сделают больше всего жителей.

О такой инициативе рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает ТСН.

Старт соревнований уже состоялся. Призовых мест — три, а награды - довольно щедрые.

Община, которая вакцинирует больше всего жителей, получит 20 миллионов гривен. За второе место обещают 10 миллионов, за третье — 5. Борьба будет продолжаться до 15 сентября.

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