В оккупированном Крыму дерзко отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму / Reuters

Председатель так называемой "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев заявил, что санкции Украины в отношении участников "выборов" в Госдуму РФ на оккупированном полуострове не повлияют на их проведение.

"Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий", - заявил Малышев в комментарии журналистам в субботу, сообщает ТАСС.

По его словам, все идет своим чередом, и ничего не изменится.

"Хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", - добавил он.

Также Малышев сообщил, что по итогам первого дня "голосования" явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысяч жителей полуострова.

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Отметим, в России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.

Напомним, 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Украины.

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, это касается организации и проведения незаконных выборов в Госдуму на территории Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.