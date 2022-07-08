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В оккупированных Донецке и Шахтерске раздаются взрывы: пылают склады боеприпасов

8 июля 2022, 07:59

Боеприпасы оккупантов детонируют до сих пор.

В оккупированных Донецке и Шахтерске раздаются взрывы / скриншот

На оккупированной части Донбасса в ночь на 8 июля начали раздаваться взрывы. Жители Донецка и Шахтерска сообщают сразу о нескольких пожарах в своих городах.

Пока неизвестно, что именно там происходит. Приблизительно в 03:20 оккупационные "власти" Шахтерска включили сирену воздушной тревоги. А уже через пол часа началась эвакуация, пишут в Сети.

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что начали раздаваться взрывы после 2 часов ночи. По их словам, есть "прилеты" в военные склады оккупантов.

На обнародованных видео виден масштабный пожар и взрывы, которые продолжают раздаваться. Также иногда видны сильные вспышки, подтверждающие слова о взрывах боеприпасов.

Взрывы в Донецке

Что касается Донецка, то там начали раздаваться взрывы ориентировочно в то же время. Сообщают о "прилетах" в Буденновском и Ленинском районах.

Напомним, 7 июля в Херсонской области был уничтожен российский склад боеприпасов. За последние девять дней дальнобойная артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила уже 11 вражеских баз и складов.

Читайте такжеВСУ уничтожили четыре военных склада РФ с топливом и боеприпасами на Николаевщине и ХерсонщинеПосле получения западного оружия значительно увеличилось число взрывов на оккупированной территории. Взрывы происходили на оккупированных частях пяти областей: Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Также мы сообщали, что поздно ночью 4 июля в оккупированном городе Снежное Донецкой области прогремели взрывы. По словам местных жителей, там горел и детонировал склад с боеприпасами оккупационной российской армии.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

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