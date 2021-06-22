В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы

Херсонская поляна напоминает Мексику / Facebook

Олешковский лес в Херсонской области потопает в цвету ярко-желтых кактусов. Несмотря песчаные сугробы экзотические растения заполнили целые территории.

Как говорится в сюжете ТСН. Ранок, кактусы обнаружили весной. Их случайно увидели местные жители.

Тем временем, ученые утверждают, что растение называется опунция и его часто сажают на клумбах. Поэтому загадкой остается то, каким образом оно попало в лес. Возможно, его там посадили специально.

Несмотря не это, кактусы перезимовали и хорошо разрослись. Однако эксперты несколько побаиваются такой экзотики, потому что, по их словам, она может полностью вытеснить местную флору.

Справка

В Википедии говорится, что опунция – это кактус, который растет в пределах Северной и Южной Америки. Всего подсчитано около 300 видов данного растения с овальными стеблями, уплощенной формы, которые ветвятся и образуют куст в 2-4 метра.

Растение покрыто не только колючками, но и мельчайшими глохидиями, которые легко отделяются от кактуса.

Цветки опунции бывают желтого или красного цвета.