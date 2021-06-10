В Херсоне мачеха бросила на произвол судьбы избитого малыша

В Херсоне мачуха бросила малыша / Tengrinews

На херсонском автовокзале жестокая мачеха бросила на произвол судьбы малыша, сообщает ТСН.

Вчера днем работники автовокзала и пассажиры заметили у перрона трехлетнего мальчика, который одиноко сидел на скамейке. Малыш смог только назвать свое имя и сказал, что хочет к дедушке. Люди вызвали полицию. Маленького найду забрали в больницу.

"Всего боится, запуганный. Видно, что он бледненький такой, видно, что неоднократно его били, потому, что есть старые следы синяков, есть новые, где запекшаяся кровь была. Спрашиваешь: "Ты упал?". Говорит, что нет. На вопрос, кто бил и с кем приехал, отвечает, что с мамой ", - рассказывают работники вокзала.

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А тем временем полиция пересмотрела видео с камер наблюдения. На нем видно, что женщина вышла из рейсового автобуса вместе с мальчиком, а потом оставила его у перрона и ушла. После того, как информация о мальчике распространили в соцсетях, в полицию обратились люди и сообщили телефоны его дедушки и бабушки.

Те были потрясены новостью, сразу приехали и забрали своего маленького внука.

Женщина, которая так поступила с малышом, оказалась его мачехой. Его родная мама умерла, а отец служит в ООС. Мачеха привезла мальчика в Херсон из Одессы. Мужу сказала, что поехала к его родителям. Почему не доехала и не довезла мальчика к бабушке с дедушкой теперь выясняют правоохранители и уже открыли уголовное производство.

"По словам отца этого мальчика, он вчера общался со своей сожительницей, они поссорились, она ему сообщила, что она не будет больше ухаживать за его сыном и везет его отдать родителям, бабушке и дедушке. Приехав в Херсон, она его просто оставила. Хотя бабушка и дедушка сами не из Херсона ", - сказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Татьяна Скуба.

Напомним ранее в Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Выжила только 16-летняя старшая дочь, которая находится в бессознательном состоянии в больнице