В полиции рассказали подробности кровавого убийства активиста

Столичные правоохранители оперативно установили группу лиц, которые были причастны к совершению преступления. Мотивы убийства пока еще устанавливают.
В Киеве из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца. Тело оставили в канаве на Киевщине. Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны.
По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено местонахождение и задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве 37-летнего общественного активиста, пишет пресс-служба Нацполиции в понедельник, 29 марта.
25 марта сожительница потерпевшего сообщила полицию об исчезновении жителя столицы. Женщина вернулась домой и увидела, что обстановка в квартире нарушена, а на полу имеются следы крови.
За считанные часы столичными оперативниками установлена группа лиц, причастных к совершению противоправных действий. В дальнейшем тело пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в сточном канале, на территории Киевской области.
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Нарази трех фигурантов взяли под стражу. Мотив преступления все еще устанавливают.
Убийство активиста в Киеве - о ем ранее писал Главред:
- В Киеве из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца. Тело оставили в канаве на Киевщине. Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны.
- По информации следствия, поздно вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего активиста на Печерске, около часа удерживали его против воли и били. После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже об исчезновении в полицию заявили близкие потерпевшего.