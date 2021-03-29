В полиции рассказали подробности кровавого убийства активиста

В полиции рассказали подробности убийства активиста / УНИАН

В Киеве из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца. Тело оставили в канаве на Киевщине. Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено местонахождение и задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве 37-летнего общественного активиста, пишет пресс-служба Нацполиции в понедельник, 29 марта.

25 марта сожительница потерпевшего сообщила полицию об исчезновении жителя столицы. Женщина вернулась домой и увидела, что обстановка в квартире нарушена, а на полу имеются следы крови.

За считанные часы столичными оперативниками установлена ​​группа лиц, причастных к совершению противоправных действий. В дальнейшем тело пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в сточном канале, на территории Киевской области.

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Нарази трех фигурантов взяли под стражу. Мотив преступления все еще устанавливают.

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