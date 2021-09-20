"Не верьте страшилкам": Радуцкий рассказал, что Россия стремится ослабить вакцинальную кампанию в Украине

Украинцы должны не верить "страшилкам" о прививках, говорит Радуцкий / УНИАН

Служба безопасности Украины на прошлой неделе ликвидировала несколько ботоферм, которые пропагандировали антивакцинацию и оправдывали российскую агрессию. Такие действия выполняли по заказу кураторов из страны-агрессора.

Нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в своем телеграме отметил, что привлекли тысячи сим-карт, десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях. Он считает, что России важен провал вакцинальной кампании в Украине,

"Атаки на вакцинацию стали частью гибридной войны против Украины. Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина – это слабая Украина", – сообщил нардеп.

По его словам, стране-агрессору выгодны постоянные локдауны в Украине, которые будут сопровождаться перманентным экономическим кризисом постоянно растущим социальным напряжением.

Россия продуцирует сплетни в соцсетях

Радуцкий призвал граждан учитывать, что очередные сплетни в соцсетях относительно "непроверенности" вакцин и "непрогнозируемых последствиях" прививок – это информационный продукт, намеренно созданный для ослабления и дестабилизации Украины.

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"Я неоднократно это проверил, как говорится, на себе. Каждый мой пост о вакцинации сразу атакуют десятки и сотни ботов", – отметил Радуцкий.

Нардеп призвал доверять только проверенным фактам, поскольку Центр общественного здоровья сообщал, что 98,1% госпитализированных с COVID-19 являются невакцинированными. В то же время вакцинированные люди почти не имеют осложнений во время течения коронавирусной болезни.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук Украины, в 2021 году будет наблюдаться тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 по сравнению с прошлым годом.

Темпы распространения вируса в Украине существенно ускорились за последние две недели, а период удвоения количества новых выявлений уменьшился до двух недель, сообщили в НАН.