В Раде решили заставить Facebook и Netflix платить налоги в Украине

Facebook будет платить налоги в Украине, уверен Даниил Гетманцев / Reuters

Украина намерена облагать налогом ведущую социальную сеть Facebook, а также американскую развлекательную компанию - поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix.

Как заявил в интервью Громадському нардеп от Слуги народа, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность".

По его словам, в новом законопроекте, поданном в парламент, прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

"Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог", — отметил он.

Говоря о механизме уплаты налогов, он подчеркнул, что она может быть осуществлена посредством удаленной регистрации в электронном кабинете, уплате налога в валюте, а общение с украинской налоговой будет вестись на английском языке.

Гетманцев не исключил, что возникнет вопрос, не переведут ли компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не повысят ли они цены. Потому что обычно так производители и поступают в случае ввода/повышения налогов.

Читайте такжеВ Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft"Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится — это зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке — то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется — я перевожу на потребителя", — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Сам он предполагает, что одни услуги подорожают из-за этого налога, а другие — нет.

"Но точно можно утверждать, что если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко — товары первой необходимости, то налогом должны облагаться услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более, не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", — добавил "слуга народа".

Налоги для Facebook и Google: