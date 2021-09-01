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В РФ признали катастрофу с водой в Крыму: вбухают десятки миллиардов в опреснение

1 сентября 2021, 04:29
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На полуострове остро ощущается проблема с водоснабжением, заявили в российской госкорпорации Ростех.

Крым
Оккупанты довели Крым до водной катастрофы / Reuters

В российской корпорации Ростех прорабатывают варианты энергоснабжения опреснительных установок в захваченном РФ Крыму.

"Проблемы с водоснабжением полуострова известны. Очевидно, что опреснение воды в больших объемах потребует дополнительной электрогенерации. Действительно, прорабатывается возможность использования газотурбинных двигателей разработки ОДК при создании установок опреснения воды", — сказал РБК представитель Ростеха.

Как пишет Коммерсант, Ростех ищет варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму мощностью 1 млрд кубометров в год.

Один из вариантов предусматривает строительство к 2030 году девяти заводов: четыре из них общей мощностью 100 млн кубометров воды будут работать с использованием термального метода ("выпаривание"), а остальные пять — методом обратного осмоса, при котором морская вода процеживается через специальную мембрану.

Для энергоснабжения Ростех планирует создать 900 МВт новых мощностей электрогенерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. "Только электростанции, по оценкам экспертов, могут обойтись в 78 млрд руб.", — пишет газета. Они будут потреблять около 600 млн кубометров газа в год.

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Корпорация прорабатывает и другие варианты, такие как строительство только пяти заводов по технологии обратного осмоса. Строить термальные, основанные на выпаривании, заводы, чтобы покрыть весь дефицит воды, сейчас нереально, поскольку для их питания понадобится 9 ГВт новых электрических мощностей, что "представляется невероятным".

Источники финансирования такого масштабного проекта пока не ясны, отмечает газета.

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"Сложность в том, что для создания установок требуется дорогостоящее импортное оборудование, а регион находится под санкционным давлением", — считает вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева. По ее словам, в странах, где применяется опреснение, оно решает точечные задачи и не способно решить проблему водоснабжения в большом масштабе.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

viber
водоснабжение новости Крыма
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