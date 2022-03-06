В России силовики жестко задержали 2500 человек, протестовавших против войны в Украине

В Российской Федерации силовики фиксируют более 2,5 тысячи задержанных в 49 городах ‒ 810 в Москве, 383 в Санкт-Петербурге, 280 в Новосибирске.
В столице страны-агрессора, Российской Федерации, Москве, местные жители стали выходить на протесты против военной агрессии РФ в Украине. Как сообщает официозный портал ТАСС, их количество составило приблизительно 2,5 тысячи человек.
"По данным МВД, в Москве в несогласованной акции приняло участие около 2,5 тысячи человек, задержано ‒ 1,7 тысячи человек", — говорится в сообщении.
По другим источникам, по состоянию на сегодняшний день в Российской Федерации силовики фиксируют более 2,5 тысячи задержанных в 49 городах ‒ 810 в Москве, 383 в Санкт-Петербурге, 280 в Новосибирске.
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Напомним, ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел НАТО призвал государства Североатлантического альянса действовать, пока не поздно, и не позволить Путину превратить Украину в Сирию.
"Мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться и продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания мирных украинцев, умирающих из-за безжалостных российских пилотов, сбрасывающих на них бомбы", - сказал дипломат.