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Путин запросил список стран, которые ввели санкции против РФ

5 марта 2022, 22:52

На составление списка у сотрудников Кремля есть два дня.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров составить список стран, которые ввели санкции против страны-агрессора.

"Путин поручил Кабмину за 2 дня составить список стран, которые ввели против России, компаний, организаций и физлиц санкции", - пишет прокремлевское издание РИА Новости.

Читайте такжеПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериТакже отмечается, что Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против большего количества российских олигархов и их семей, в частности и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и других.

ТакжеСША дополнительно вводят санкции против семи пропагандистских организаций:

  • Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";
  • SouthFront;
  • SDN InfoRos;
  • Новый восточный прогноз;
  • Восточный обзор;
  • United World International;
  • Geopolitical.

Кроме того, казначейство определит 26 человек из России и Украины, играющих ключевую роль в этих организациях, позволяющих правительству РФ распространять дезинформацию и оправдывать деятельность Кремля.

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