Особое положение и режим чрезвычайной ситуации в России вводить не планируется - Путин

Путин не вводит военное положение в РФ / Скриншот

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на полномасштабную войну против Украины, его стране ничего не угрожает и особого - военного положения в РФ вводить не будут.

Как пишет прокремлевское российское издание РИА Новости, Путин также заявил, что ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать на войну с Украиной не будут.

"Военное положение вводится в стране по закону в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет… Особое положение и режим чрезвычайной ситуации в России вводить не планируется", - сказал глава страны-агрессора.

Тем временем, сами оккупанты публикуют в соцсети видео, в которых заявляют, что они обычные срочники, и говорят, что шли "на учебу" и не думая, что находятся на территории другой страны. Вместе с этим враги не могут объяснить, почему обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Также ранее на заседании Совета федераций в РФ один из сенаторов заявил о смерти срочников в Украине. По его словам, из роты в 100 человек выжили 4.

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Кроме того, 4 марта в РФ приняли закон о жесткой цензуре. В связи с этим из страны ушли оппозиционные независимые медиа. Также накануне в РФ заблокировали доступ к соцсетям, в частности Facebook и Twitter.

Однако россияне продолжают верить прокремлевским СМИ и медиа, где звучит откровенная пропаганда и ложь.

Интересно, что источники УП в разведке сообщают, что у Путина проблемы с психическим здоровьем и паранойя. Об этом якобы говорит его близкое окружение.

Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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