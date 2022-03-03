США ударили мощными санкциями по олигархам Путина

Санкции / Reuters

Соединенные Штаты ввели санкции против большего количества российских олигархов и их семей, в частности и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и других.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Под санкции попали лица, которые обогащаются на средства россиян, продвигают своих близких на топ-должности, а также лица и компании, поставляющие необходимые ресурсы для вторжения России в Украину.

Эти лица и члены их семей будут отключены от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а их имущество будет заблокировано для использования.

"Министерство финансов поделится финансовой разведкой и другими доказательствами, если это необходимо, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и ареста активов", - сообщили в Байдене.

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Штаты вводят санкции против ближайшего оцепления Путина.

Среди них – Алишер Усманов, один из самых богатых людей России. Его собственность будет заблокирована для использования в США и гражданами США, включая его суперяхту, только что захваченную Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России.

Также под санкции попал Дмитрий Песков, который, как спикер Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды.

Соединенные Штаты также введут визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близких оцеплений.

Также под санкции попадут Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и семьи.

США дополнительно вводят санкции против семи пропагандистских организаций:

Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";

SouthFront; SDN InfoRos;

Новый восточный прогноз;

Восточный обзор;

United World International;

Geopolitical.

Кроме того, казначейство определит 26 человек из России и Украины, играющих ключевую роль в этих организациях, позволяющих правительству РФ распространять дезинформацию и оправдывать деятельность Кремля.

Ранее сообщалось о том, что украинский матрос роскошной яхты Леди Анастасия вице-президента компании РФ по производству оружия - Ростех Александра Михеева, затопил ее.

Свой поступок он объяснил местью за ракетный удар российских оккупантов по Киеву.

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