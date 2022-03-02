Санкции за войну с Украиной: в ФРГ "отжали" роскошную яхту путинского олигарха Усманова

/ The Athletic

В Германии власти конфисковали 156-метровую яхту попавшего под санкции российского олигарха Алишера Усманова.

Власти в Гамбурге конфисковали 156-метровую яхту Усманова стоимостью около $600 млн, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Судно находилось на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября на переоборудовании.

Как известно, 28 февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против высокопоставленных россиян. В списке оказались, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель и основной акционер USM Алишер Усманов.

Ранее Алексей Навальный в своем расследовании указывал, что Усманов передал по договору пожертвования земельный участок с домом на Рублевском шоссе за 5 млрд рублей однокурснику премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееву.

Ранее сообщалось о том, что украинский матрос роскошной яхты Леди Анастасия вице-президента компании РФ по производству оружия - Ростех Александра Михеева, затопил ее.

Свой поступок он объяснил местью за ракетный удар российских оккупантов по Киеву.