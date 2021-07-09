В Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на железный забор

Получившей травму девочке оказали медицинскую помощь / ГСЧС Украины в Ровенской области

В Ровенской области, городе Здолбунов, 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на металлический забор. На помощь ребенку прибыли спасатели, которые перерезали железный прут и освободили девочку. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

В ведомстве сообщили, что инцидент случился в четверг, 8 июля, на частном хозяйстве города. Девочка прыгала на батуте и рукой напоролась на металлический забор. На место происшествия прибыли спасатели.

Спасатели перерезали металлический прут и освободили девочку / ГСЧС Украины в Ровенской области

"6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на заостренный металлический прут ограды. К месту происшествия оперативно прибыло отделение спасателей 18-й государственной пожарно-спасательной части", — указано в сообщении.

Спасатели перерезали металлический прут и освободили девочку / ГСЧС Украины в Ровенской области

Подчеркивается, что сотрудники ГСЧС при помощи специального инструмента смогли перерезать металлический прут, в результате чего ребенка освободили. Девочку передали бригаде скорой помощи. На данный момент конкретной информации о здоровье ребенка не сообщается.Читайте такжеВсе в крови: в Барнауле надувной батут взлетел в воздух и лопнул, пострадали дети

Девочке оказали медицинскую помощь / ГСЧС Украины в Ровенской области

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