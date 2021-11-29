В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакой

Мотив и причастных к убийству Алексея устанавливают в полиции.
В Ровенской области разыскивают неизвестного, который до смерти забил мужчину вместе с его собакой. Родственники и соседи не могут понять мотив. 56-летний Алексей врагов и долгов не имел, а из его дома ничего не исчезло.
Так, посреди ночи к пристройке Алексея пришел неизвестный. Кирпичом выбил окна. На грохот выбежал хозяин. Здесь его и ждал убийца, говорят в полиции.
Родственникам Алексея сообщила соседка уже утром, которая первой и натолкнулась на место преступления. Сын вызвал полицию.
Преступник забил насмерть палкой мужчину, и его домашнюю любимицу – собаку Муху. Кто и за что мог так расправиться с мужчиной и его собакой ни родственникам, ни соседям невдомек. Это не было ограбление – из квартиры ничего не исчезло.
Жил Алексей с собачкой в пристройке, говорят родственники, пока в квартире ремонт делали. Иногда мог выпить, однако недавно вообще бросил.
Мотив и причастных к убийству Алексея устанавливают в полиции.
В то же время все, кто знал Алексея, теперь внимательно тоже присматриваются к общим знакомым, не странно ли кто-то себя ведет. Уверены, преступление совершил не чужой.
Надеются, убийцу в ближайшее время найдут. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
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