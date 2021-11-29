УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжег

29 ноября 2021, 17:39

Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от деревни в лесополосу.

Убийство в Николаевской области / Нацполиция

В селе Мигия Николаевской области между отцом и сыном произошла ссора, закончившаяся убийством.

Как сообщает полиции Николаевской области, между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте.

"Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег тело убитого", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, криминалист и эксперт.

Мужчина признался полицейским в содеянном.

Реклама

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Читайте такжеПод Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького брата

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также:

viber
убийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжег». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Орхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентовОрхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентов Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьЛунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваБлэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества В мире мгновенно рухнули цены на нефтьВ мире мгновенно рухнули цены на нефть Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыГороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемы
18:33

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолодании

18:26

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в УкраинеВидео

18:24

Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

18:16

Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

18:11

Зеленский призвал наращивать темпы вакцинации в Украине до тех пор, пока не уколется большинствоВидео

Реклама
18:00

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

17:46

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

17:39

В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжегВидео

17:36

Самолет совершил "огненную" посадку: двигатель пылал из-за стаи птиц, врезавшейся в бортВидео

17:34

Ракетная атака по городам: в Украине заговорили о превентивном ударе по РФВидео

17:30

Впервые в истории украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии

17:15

Врач из Украины умер на заработках в Польше: работал на стройке

17:15

Эрдоган – посредник между Зеленским и Путиным: Банковая поддержала инициативу и обратилась к РоссииВидео

17:11

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

17:08

Тысяча за вакцинацию: в Минцифре объяснили, как будут работать виртуальные карты в "Дії"Видео

16:58

Атака штамма Омикрон: Комаровский рассказал, кто в смертельной опасностиВидео

16:57

Саша Бо показала публике лицо нового бойфренда во время страстного поцелуя

16:56

Штамм коронавируса Дельта может исчезнуть: вирусолог назвала причинуВидео

16:53

Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

16:43

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетятВидео

Реклама
16:25

Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

16:18

Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в УкраинеВидео

16:01

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

15:58

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

15:57

Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями РоссииВидео

15:55

Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

15:45

Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

15:44

Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"Видео

15:43

На Волыни молодой полицейский застрелился в туалете отделения

15:33

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

15:31

Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииВидео

15:26

Генерал-эксперт рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину

15:21

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

15:19

Инфекционист развеял популярные мифы об ОмикронеВидео

15:13

Как оформить пенсию и субсидии через "Дію": пошаговая инструкция

15:06

Еще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол ГерманииВидео

15:00

Каждый третий – полностью привит от COVID-19: в Украине стремительно растут темпы вакцинацииВидео

14:46

Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона"

14:43

Затащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку

14:37

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против УкраиныВидео

Реклама
14:34

В Украине рухнули цены на газ для населенияВидео

14:26

РФ – "друг", а Турция посредник: Эрдоган готов помочь Зеленскому и Путину "помирить" Москву с КиевомВидео

14:12

Во Львове по программе Зеленского "Большая стройка" реконструируют Собор святого Юра

13:51

Циклон "Бенедикт" хозяйничает в Украине: какой погоды ждать в ближайшие дниВидео

13:50

Оформление субсидий и пересчет пенсий: в приложении "Дія" появились 7 новых услугВидео

13:47

Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

13:29

Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

13:26

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

13:12

Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака

12:58

В 15 лет весила 9 кг: в Кривом Роге мать заморила голодом больную дочьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять