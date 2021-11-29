В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжег

Убийство в Николаевской области / Нацполиция

В селе Мигия Николаевской области между отцом и сыном произошла ссора, закончившаяся убийством.

Как сообщает полиции Николаевской области, между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте.

"Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег тело убитого", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, криминалист и эксперт.

Мужчина признался полицейским в содеянном.

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Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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