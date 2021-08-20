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"В саже, но живы": на Николаевщине женщина вытащила из горящего дома трех детей

20 августа 2021, 16:45
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Девочки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Дом, в котором чуть не сгорели дети / Скриншот

На Николаевщине женщина чудом спасла три жизни. Она вынесла из огня трех соседских детей.

Как сообщает ТСН, пожар случился в одноэтажном многоквартирном доме. Жильцы почувствовали запах дыма и бросились на улицу. Уже на улице одна из женщин увидела, что горит дом молодой семьи, в котором воспитываются трое маленьких детей. Соседка без раздумий выбила дверь и спасла жизнь двум девочкам-близняшкам по 5 лет и их младшей сестре, которой 3 года.

На момент пожара все они были без сознания. Однако дышали. Из-за того, что они надышались угарным дымом, сейчас находятся в реанимации.

"Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери, лицом вниз лежала малышка. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, воздух набрала в легкие и зашла в помещение в третий раз. Нашла последнюю, вынесла и ее. Дети были в саже, но хвала Богу - живы ", - рассказала спасательница Людмила Симоненко.

Оказалось, что в злорадный момент дети были дома одни. А вот пожар случился, вероятно, потому, что они играли с огнем: на полу были разбросаны спички.

Полиция выяснила, что отец девочек был на работе, а мать временно отлучилась.

Напомним, на Волыни живьем сгорел шестилетний мальчик. Ребенок играл с огнем и нечаянно поджог стог сена в сарае. Родители догадывались, что он там. Но ждали копов. Спасатели, потушив пожар, нашли бездыханное тело малыша.

viber
Николаевщина
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