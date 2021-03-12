УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области

12 марта 2021, 20:46
Прослушать новость
Остановить

В зоне ООС на Донбассе были отключены 58 котельных.

СБУ
В СБУ считают отключение газа в Донецкой области диверсией со стороны Донецкоблгаза / УНИАН

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по мотивам инцидента с отключением отопления в Донецкой области. Спецслужба назвала действия предприятия Донецкоблгаз диверсией. Владельцем Донецкоблгаз является гражданин Украины, который находится на территории России, сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие считает, что должностные лица компании Донецкоблгаз совершили диверсию, вследствие которой в зоне Операции объединенных сил на Донбассе были отключены 58 котельных.

Согласно данным СБУ, Донецкоблгазом владеют иностранные оффшорные компании. Их контролирует гражданин Украины, который сейчас находится на территории России. При этом предприятие является важным объектом для государства.

"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду

Добавим, средства массовой информации связывают предприятие Донецкоблгаз с олигархом Сергеем Курченко, который с 2014 года проживает в России.

Ситуация с отоплением в Донецкой области

  • Компания Донецкоблгаз заявила о том, что компания Нафтогаз прекратила поставки газа коммунальному предприятию Донецктеплокоммунэнерго из-за задолженности на сумму в 1,5 миллирда гривен. Вследствие этого Донецкоблгаз вынужден был отключить теплоснабжение в Донецкой области с 6 марта.
  • Вследствие этого без тепла остались Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Лиман.
  • В Донецкоблгазе отказывались восстанавливать теплоснабжение до тех пор, пока не будут решены проблемы с задолженности. Однако 7 марта работа котельных при посредничестве центральных властей была восстановлена.

СБУ теплоснабжение новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор СичиПекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Появились подробности убийства 7-летней девочки на ХерсонщинеПоявились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине

Последние новости

21:07
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о решениях СНБО
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
Реклама
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
Реклама
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:35
Эксперт назвал главного противника реального рынка газа
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
16:02
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
16:01
В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину Видео
15:54
Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина Видео
15:47
ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины Видео
15:43
Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии
15:26
Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield Видео
15:25
Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни Видео
15:21
В Bethesda рассказали, как продвигается разработка TES 6 и Starfield Видео
15:13
Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт
15:00
Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта Видео
14:59
Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС Видео
14:40
В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ Видео
14:22
Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день Видео
Реклама
14:08
Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5 Видео
13:57
Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
13:53
Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко
13:44
Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении Видео
13:26
На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Видео
13:10
Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange
12:54
Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии Видео
12:52
Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна Видео
12:33
В Steam отдают оригинальную Metro 2033 в рамках распродажи игр серии Видео
12:25
Binomo в Украине: обзор платформы онлайн-трейдинга новости компании
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять