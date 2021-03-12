В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области

В СБУ считают отключение газа в Донецкой области диверсией со стороны Донецкоблгаза / УНИАН

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по мотивам инцидента с отключением отопления в Донецкой области. Спецслужба назвала действия предприятия Донецкоблгаз диверсией. Владельцем Донецкоблгаз является гражданин Украины, который находится на территории России, сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие считает, что должностные лица компании Донецкоблгаз совершили диверсию, вследствие которой в зоне Операции объединенных сил на Донбассе были отключены 58 котельных.

Согласно данным СБУ, Донецкоблгазом владеют иностранные оффшорные компании. Их контролирует гражданин Украины, который сейчас находится на территории России. При этом предприятие является важным объектом для государства.

"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду

Добавим, средства массовой информации связывают предприятие Донецкоблгаз с олигархом Сергеем Курченко, который с 2014 года проживает в России.

Ситуация с отоплением в Донецкой области