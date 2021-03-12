В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области

В зоне ООС на Донбассе были отключены 58 котельных.
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по мотивам инцидента с отключением отопления в Донецкой области. Спецслужба назвала действия предприятия Донецкоблгаз диверсией. Владельцем Донецкоблгаз является гражданин Украины, который находится на территории России, сообщили в пресс-службе СБУ.
Следствие считает, что должностные лица компании Донецкоблгаз совершили диверсию, вследствие которой в зоне Операции объединенных сил на Донбассе были отключены 58 котельных.
Согласно данным СБУ, Донецкоблгазом владеют иностранные оффшорные компании. Их контролирует гражданин Украины, который сейчас находится на территории России. При этом предприятие является важным объектом для государства.
"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду
Добавим, средства массовой информации связывают предприятие Донецкоблгаз с олигархом Сергеем Курченко, который с 2014 года проживает в России.
Ситуация с отоплением в Донецкой области
- Компания Донецкоблгаз заявила о том, что компания Нафтогаз прекратила поставки газа коммунальному предприятию Донецктеплокоммунэнерго из-за задолженности на сумму в 1,5 миллирда гривен. Вследствие этого Донецкоблгаз вынужден был отключить теплоснабжение в Донецкой области с 6 марта.
- Вследствие этого без тепла остались Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Лиман.
- В Донецкоблгазе отказывались восстанавливать теплоснабжение до тех пор, пока не будут решены проблемы с задолженности. Однако 7 марта работа котельных при посредничестве центральных властей была восстановлена.