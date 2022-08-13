В Севастополе военных РФ потравили вместе с крысами: среди оккупантов есть погибшие

Погибшие попробовали отравленную крысиным ядом еду с больничной кухни.
В захваченном РФ Севастополе от отравления умерли восемь российских военных, которые находились на лечении в 1472-м военно-морском госпитале.
Погибшие попробовали отравленную крысиным ядом еду с больничной кухни, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк.
Он пишет о том, что руководство госпиталя решило уничтожить грызунов, которые в большом количестве расплодились в медицинском учреждении. Отраву применили во всех помещениях госпиталя, включая и кухню.
При этом яд попал в продукты, из которых готовили еду больным. В результате восемь военнослужащих ВС РФ умерли. А 18 – находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось о том, что в Севастополе украинские партизаны передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд.
Отмечается, что расплата настигла оккупантов, которые лечили ранения, полученные на войне в Украине, в 1472-м военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе.
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