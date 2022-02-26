В Слуге народа открыли "охоту на оккупантов": названы расценки за солдат РФ

Решение о денежных выплатах за уничтожение оккупантов РФ приняли предприниматели Ровенской области.
Народный депутат Украины от партии Слуга народа Дмитрий Соломчук заявил о денежных выплатах для всех, кто уничтожит или задержит оккупантов РФ.
О своем решении представитель монобольшинства в Раде рассказал в Facebook.
По его словам, решение о денежных выплатах за уничтожение оккупантов РФ приняли предприниматели Ровенской области.
Выплата за ликвидированного российского оккупанта - $50, сообщил нардеп.
Вместе с тем он уточнил, что на пленном российском военном можно заработать $100.
"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят", - добавил Соломчук.
Напомним, ранее сообщалось о том, что два диверсанта РФ были взяты в плен украинскими войсками.
"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.
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