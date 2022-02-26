Уничтожены сотня россиян, бронетехника и танки – глава Харьковской ОГА

Несколько танков вошли в город и были уничтожены.
В Харькове ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинская армия продолжает уничтожать вражескую бронетехнику.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"На Харьковщине уничтожены сотня россиян и бронетехника", - заявил чиновник.
Также несколько танков вошли в город, но сразу были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Харькове оккупант обстрелял Харьковский авиационный завод кассетными ракетами.
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Также мы писали, что после ночи ожесточенных боев украинские военные взяли под контроль Васильков на Киевщине.
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Автор: Елена Стороженко