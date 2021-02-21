В учебнике по истории Украины нашли пропаганду "русского мира"

Учебник уличили на пропаганде "русского мира"

Учебник по истории Украины для 8 класса, который в 2022 году может появиться в школах, поймали на пропаганде "русского мира", сообщает Сегодня.

Пока что учебник еще не напечатали и не издали, однако Минобразования его уже одобрило.

В книге в частности, сказано, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".

Кроме того, там очень много плагиата.

Ошибки заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко – один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке:

"Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

Как указал Брехуненко, в учебнике украинцы – основатели городов и имевшие письменность – описываются дикими племенами.

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", – заявил профессор.

В то же время учебник не одобрили только два рецензента, остальные шесть написали позитивные отклики.