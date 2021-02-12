"Ульянка и корешок травы", "самокрутки с фекалиями": в украинских учебниках нашли массу нелепостей

Украинцы делятся в Сети фотографиями текстов из учебников для школьников третьего и четвертого класса, полными неоднозначных утверждений и фраз.
Пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook нашли новые тексты неоднозначного содержания в учебниках для учеников младшей школы. Пользовательница Нина Мищенко опубликовала фото страниц из книг своего сына четвероклассника.
В учебнике по чтению есть рассказ, в котором девочке по имени Ульяна во время прогулки в лесу повстречался загадочный дедушка Боровик. Который и предложил ей попробовать некий "белый волшебный корешок". Главная героиня решила откусить от корешка. И у нее мигом начались галлюцинации.
"Взяла его в рот и откусила маленький кусочек. И враз все исчезло - и лес, и корешок, и небо, и дубовый пень. Исчезла и она сама, Ульянка. Нет, она не исчезла, но стала черной мошкой с прозрачными крылышками внутри дубового чернильного орешка. Вот какой волшебный корешок дал ей дедушка Боровик!", ‒ говорится в тексте.
В учебнике Основы здоровья школьникам предлагается провести эксперимент с окурками и сигаретами. Детям предлагают надеть защитные перчатки, взять обычную сигарету и окурок, чтобы сравнить их фильтры.
В комментариях под постом Мищенко опубликовали еще один неоднозначный отрывок из учебника Литературное чтение для третьего класса.
В рассказе Белячок сюжет повествует о племени черных африканских лошадей и о непростой жизни в ней белого жеребенка. Причем там животные курят самокрутки из львиных фекалий.
"Но жеребцы ничего не сказали, они были как раз заняты: проводили чемпионат табуна из дымовых колец. Курили самокрутку из львиного навоза и соревновались, кто пустит больше колец ", - говорится в тексте.
В комментариях пользователи в основном упирали на то, что авторы учебников стимулировали свое творчество употреблением различных запрещенных веществ.
"Ребята, написавшие это, и ребята, утвердившие, наверняка съели немало корешков, возможно даже вместе", ‒ написала Яна Моисеенкова.
"А авторы, которые писали этот учебник, точно ничего не принимали? Есть сомнения", ‒ написала Юлия Шамота.
"А с водкой там нет упражнений?", ‒ пошутила Нина Краснова.
"Аааа! В моей семье, например, никто не курит ‒ нам пришлось бы покупать сигареты ради школьного эксперимента!", ‒ написала Катерина Дубовская.
"Сдуреть можно. Ну совсем без мозгов те, кто такие примеры писали и утверждали", ‒ написала Ирина Кобыльченко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В украинском учебнике для девятого класса по химии обнаружили информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях.
- Причем авторы учебника сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
- Руководитель украинского Министерства образования и науки Сергей Шкарлет считает, что многие учебники, которые выпускаются в стране для школ, крайне низкого качества.
- В ситуации, которая сложилась с учебниками, Шкарлет винит предыдущее руководство Минобразования. Более того, он утверждает ‒ те, кто позволяли печатать учебники с ошибками в 2017-2020 годах, в МОН уже не работают.