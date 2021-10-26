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В Украине назвали неописуемые потери от газового контракта Венгрии с РФ

26 октября 2021, 20:42
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Макогон уточнил, что раньше транспортировка газа шла по простой схеме - Россия-Украина-Венгрия.

Газ цены
Транзит газа / Reuters

Украина потеряла около 4,5 млрд кубических метров транзита газа из-за подписания между Венгрией и Россией контракта о поставках газа.

Как заявил гендиректор ООО Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, при этом существует риск полного прекращения прокачки голубого топлива по украинской территории после 2024 года.

"Мы потеряли около 4,5 млрд кубических метров транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубов в этом направлении", - заявил он в интервью ТСН.

По словам Макогона, под угрозой также находится возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Он отметил, что в 2021 году таким образом в Украину поступало около 95% газа.

"Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн кубических метров", - добавил глава компании.

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При этом Макогон признал, что газовый контракт между Венгрией и Россией стал "болезненным ударом" для Украины. По его словам, эта сделка фактически подтверждает, что все заявления об увеличении транзита через украинскую территорию и возможность его сохранения после 2024 года далеки от реальности.

"Транзит постоянно уменьшается. Как только у Газпрома появляется возможность обойти Украину, они это делают", - подчеркнул он.

Глава компании назвал аргументы российской стороны о безопасности и дешевизне обходных маршрутов ложными. Макогон уточнил, что раньше транспортировка газа шла по простой схеме - Россия-Украина-Венгрия. Но после ввода обходных путей она усложнилась.

Читайте такжеВ Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину

"В настоящее время транспортировка происходит по новому маршруту: Север России - Юг России - Черное море - Турция - Болгария - Сербия - Венгрия. Ну, как можно сравнивать эти маршруты?" - пояснил Макогон.

Он добавил, что контракт Газпрома с Венгрией - это политическая договоренность. Макогон предположил, что российский монополист шантажировал венгерскую сторону прекращением поставок газа, если она не согласится на получение топлива из Сербии.

Газовый спор Украины и Венгрии

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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ГТС транзит газа
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