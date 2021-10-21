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"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину

21 октября 2021, 22:36
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Путин назвал газотранспортную систему Украины "старенькой уже".

Газ цены
Транзит газа / Reuters

Президент России Владимир Путин придумал новый аргумент против увеличения поставок газа в Европу через ГТС Украины.

Как заявил Путин, он считает, что Северный поток-2 более экологичен. От поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше.

"Газопровод Северный поток-2 – это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины", – сказал президент России.

Путин назвал газотранспортную систему Украины "старенькой уже". Более того, он апеллировал к экологам, которые якобы "должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы".

Отметим, 13 октября, Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить. Президент государства-агрессора убеждал, мол, украинская ГТС может "просто лопнуть" при увеличении давления.

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Транзит газа через Украину и запуск СП-2

США и Германия 21 июля сделали заявление о сделке по проекту Северный поток-2. Согласно договоренностям, Германия должна оказать содействие в продлении российско-украинского газового контракт на транзит топлива в Европу. Также Берлин должен будет ввести санкции против России в том случае, если Москва будет использовать СП-2 в качестве оружия против Украины.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что декларация Берлина и Вашингтона по СП-2 не предоставляет гарантий Киеву в вопросе дальнейшего продолжения транспортировки газа в Европу. Однако даже если труба останется "пустой", Газпром по действующему контракту будет платить Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года.

Позже в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнять свои обязательства, связанные со сделкой США и Германии по Северному потоку-2. В Германии ставят перед собой задачу продление российско-украинского транзитного договора на выгодных для всех условиях на срок до 10 лет.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова к пролонгации договора с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако с условием сохранения тех объемов топлива, которые сейчас идут в ЕС через территорию Украины согласно действующим контрактам.

Кроме того, Витренко не исключил, что после запуска СП-2 Россия может полностью остановить прокачку газа в Европу через Украину.

viber
Владимир Путин транзит газа
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