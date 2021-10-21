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Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом

21 октября 2021, 22:13

Россия завершит работы по заполнению второй нитки трубы Северного потока-2 уже в конце текущего года.

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Путин высказался о Северном потоке-2 / Reuters

В понедельник, 18 октября, было завершено заполнение первой нитки Северного потока-2. Президент России Владимир Путин назвал сроки завершения процедуры по второй нитке.

По его словам, Россия завершит работы по заполнению второй нитки трубы Северного потока-2 уже в конце текущего года, ориентировочно в середине, или же под конец декабря.

"До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2", - отметил президент РФ.

Ранее Главред писал о том, что президент РФ Владимир Путин, 6 октября, допустил возможность увеличения объемов транспортировки газа в Европу на 15%. После этого цена резко снизилась до 980 долларов.

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Газовый кризис в странах Евросоюза связывают с несколькими факторами, в числе которых низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы и позиция Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок газа путем газотранспортной системы Украины.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко полагает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на 2021 год россияне забронировали меньше мощностей для поставок газа в европейские страны, а сейчас поставили ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и снижение цен на газ, либо высокие цены на топливо и проблемы с его поставками через территорию Украины.

В компании-операторе ГТС Украины придерживаются точки зрения, согласно которой высокие цены на газ в Европе являются результатом политики Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия в процессе сертификации магистрали СП-2.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 14 октября заявил, что проект СП-2 практически готов к запуску.

Журналисты Politico узнали, что администрация Байдена не намерена останавливать Северный поток-2 при помощи санкций. По данным американского СМИ, при каденции действующего хозяина Белого дома санкций со стороны президента против проекта Газпрома не будет.

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новости России Владимир Путин Северный поток-2
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